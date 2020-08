EN DIRECT - Attaque au Niger : un conseil de défense à Paris ce mardi matin

ECLAIRAGE





"Les victimes n'étaient pas des touristes au sens où 'je fais un safari et je me promène"," a souligné ce lundi sur LCI Jérôme Pellistrandi, directeur de la revue Défense nationale. Et de poursuivre : "il s'agit d'humanitaires qui sont sur le terrain en permanence et qui ont voulu aller se promener en dehors de leur zone d'action mais ce sont des zones de toute façon dangereuses qu'elles soient rouges ou orange."





"Il est clair que le Niger n'est pas un pays où il fait bon aller se promener", a souligné ce lundi sur LCI Jérôme Pellistrandi, directeur de la revue Défense nationale.soulignant que "le danger est bien réel".