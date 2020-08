EN DIRECT - Attaque au Niger : plusieurs salariés français de l'ONG ACTED parmi les victimes

"DÉCONSEILLE SAUF RAISON IMPÉRATIVE"





D'après le zonage effectué par le Quai d'Orsay, l'ensemble du Niger est en rouge - c'est-à-dire "formellement déconseillé". A l'exception justement du sud-est du pays, classé en orange, où se trouvent Kouré et Niamey. Il est "déconseillé" aux ressortissants français de s'y rendre "sauf raison impérative". Sur son site, le ministère des Affaires étrangères met en garde contre "la menace terroriste pesant sur le Niger". Des mouvements terroristes présents au Nigeria voisin, dans le sud du pays, "sont susceptibles de conduire des opérations au Niger". Kouré est frontalier avec le Nigeria.





D'une manière générale, le Niger est un pays à très grand risque. Les autorités françaises recommandent de ne pas se déplacer de nuit entre les villes, de se montrer discret sur les dates, horaires et conditions du déplacement et de circuler en convoi avec au minimum deux véhicules. Le Quai d'Orsay conseille d'éviter par ailleurs la fréquentation d’événements publics et de lieux (hôtels, bars restaurants, boîtes de nuit) non sécurisés ou excentré.