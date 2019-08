EN DIRECT - Attaque terroriste d'El Paso : le nombre de morts revu à la hausse

CE QU'IL FAUT RETENIR





LES FAITS





- Samedi 3 août à El Paso (Texas), un homme blanc âgé de 21 ans a ouvert le feu sur des gens venus faire leurs courses dans un hypermarché Walmart. 22 personnes ont été tuées selon un bilan revu à la hausse lundi. Il a également fait 24 blessés, dont plusieurs sont dans un état critique.





- Treize heures plus tard à Dayton dans l'Ohio, dans le nord-est du pays, un homme ouvre le feu dans un quartier animé du centre-ville peu après une heure du matin faisant neuf morts et 37 blessés, d'après un dernier bilan, là encore revu à la hausse. Le suspect, qui utilisait un fusil d'assaut équipé de chargeurs à grande capacité, avait des munitions supplémentaires et un gilet pare-balles. Il a été tué moins d'une minute après avoir ouvert le feu par des policiers qui étaient en patrouille dans les environs.





QUI SONT LES TIREURS ?





- Le tireur d'El Paso est un homme blanc de 21 ans originaire d'Allen, près de Dallas, à neuf heures de voiture du lieu du crime. Selon certains médias, il s'appelle Patrick Crusius et aurait agi pour un motif raciste. L'affaire est traitée comme un cas de "terrorisme intérieur", a annoncé la justice fédérale. La police enquête sur un manifeste, qui lui a été attribué et qui circule sur internet. L'auteur y dénonce notamment "une invasion hispanique du Texas" et fait référence à la tuerie commise par un suprémaciste blanc dans des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. L'homme a été inculpé pour meurtres, a annoncé la police. Les autorités ont déclaré qu'elles allaient requérir la peine de mort à son encontre.

- La police a annoncé que l'auteur de la fusillade de Dayton était Connor Betts, un homme blanc de 24 ans. Sa sœur, Megan Betts, figure parmi les victimes. On ne connait pas les motivation de ce tireur. "Pour l'instant, rien n'indique un mobile raciste", a simplement indiqué la police.





QUI SONT LES VICTIMES ?





Parmi les victimes de la tuerie d'El Paso, qui n'ont pas encore été identifiées, figurent six Mexicains. Selon certains médias, les blessés sont âgés de deux à 82 ans. Une femme de 25 ans est morte en protégeant son bébé de deux mois, a affirmé sa sœur.

Dans l'Ohio, la police a identifié les neuf victimes du tireur comme étant cinq hommes et quatre femmes. Parmi elles, six étaient noires et trois blanches. La plus jeune, la sœur du tireur, avait 22 ans et le plus vieux, 57 ans. La fusillade a duré si peu de temps qu'il est "difficile d'imaginer" que le tireur ait choisi sciemment toutes ses victimes, a souligné un policier.





QUELLE RÉPONSE DE DONALD TRUMP ?





Après avoir condamné le "racisme et le suprémacisme blanc", lors d’une allocution à la Maison Blanche, Donald Trump a proposé de lutter contre les fusillades de masse par plusieurs moyens :

- "Réformer les lois santé mentale" afin d’interdire aux "personnes identifiées comme déséquilibrées" d’avoir accès aux armes à feu.

- Lutter contre le "passage à l’acte" en "réduisant significativement" les jeux vidéos "atroces et sinistres"qui "célèbrent la violence".

- Exécuter "rapidement" les auteurs de ces fusillades avec une nouvelle loi que le président a "ordonné au ministère de la Justice".

- Des mesures mises en place car, selon Donald Trump, "ce sont les personnes qui mènent aux actes violents, et non pas les armes".