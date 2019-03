RÉACTION





Le pape François s'est déclaré "très attristé" par les "actes de violence insensés" contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande, exprimant sa "solidarité" avec la communauté musulmane du pays.





"Le pape François est très attristé de prendre connaissance de blessés et de morts provoqués par des actes de violence insensés contre deux mosquées à Christchurch, et il assure à tous les Néo-Zélandais, et en particulier à la communauté musulmane, sa solidarité sincère face à ces attaques", selon un télégramme signé par le numéro deux du Vatican, le cardinal Pietro Parolin.