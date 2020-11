EN DIRECT - Attentat de Vienne : 4 morts et 22 blessés, deux suspects arrêtés en Suisse

RÉACTION





"Nous sommes tous profondément touchés par l'attaque terroriste présumée au centre-ville de Vienne. Nos pensées et notre compassion accompagnent les victimes, les blessés et leurs familles", a déclaré le président fédéral autrichien Alexander Van der Bellen.





"Je voudrais remercier tous les policiers, ambulanciers et forces armées qui se sont engagés à protéger notre démocratie et notre liberté. Notre soutien va aux citoyens qui doivent encore résister dans la situation incertaine du centre-ville", a poursuivi le chef de l'Etat. "Nous défendrons ensemble et résolument notre liberté et notre démocratie par tous les moyens."