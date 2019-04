EN DIRECT - Eglises et hôtels attaqués au Sri Lanka : 290 morts et plus de 500 blessés selon un nouveau bilan provisoire

LE POINT SUR LA SITUATION





- Ce dimanche, huit explosions ont eu lieu au Sri Lanka, dans divers endroits du pays. Elles ont eu lieu dans des églises catholiques et des hôtels.





À Colombo, trois hôtels de luxe en front de mer, le Cinnamon Grand Hotel, le Shangri-La et le Kingsbury, ainsi que l'église Saint-Antoine ont été frappés. À Negombo, une localité au nord de Colombo, au moins 67 personnes ont trouvé la mort dans l'église Saint-Sébastien et 25 autres dans une église à Batticaloa, une ville de l'est de l'île, selon la même source. Quelques heures plus tard, deux autres déflagrations sont survenues à Dehiwala, une banlieue sud de Colombo, où au moins deux personnes ont péri dans une explosion dans un quatrième hôtel, et Orugodawatta, au nord de Colombo, où un kamikaze s'est fait exploser, tuant trois policiers lors d'une opération de recherches dans une maison, selon la police.





- Le bilan, toujours provisoire, se monte pour l'heure à environ 290 morts et 500 blessés.





- Les autorités ont décrété un couvre-feu immédiat et le blocage temporaire des réseaux sociaux "pour éviter la propagation d'images incorrectes et fausses".





- Le monde entier a condamné ces attaques. D'Emmanuel Macron au Pape en passant par Donald Trump ou Narendra Modi, les condamnations sont unanimes.





- L'archevêque de Colombo a appelé le gouvernement du Sri Lanka à "punir sans pitié" les responsables des attentats.





- Le Quai d'Orsay a ouvert une cellule de crise. Elle est joignable au joignable au (+33) 1 43 17 51 00. Au moins 35 étrangers figurent parmi les morts, dont un Portugais, un Néerlandais, deux ressortissants Turcs, trois danois, trois Indiens, deux Chinois, cinq britanniques et plusieurs américains. Des ressortissants japonais et britanniques ont été blessés.





- Treize hommes ont été arrêtés en lien avec les attentats, a annoncé la police sri lankaise.