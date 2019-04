EN DIRECT - Attentats au Sri Lanka : les principaux tour-opérateurs français annulent les départs pour l'île

Un jour saint marqué par l'horreur. Une série d'explosions est survenue dimanche 21 avril au Sri Lanka dans trois hôtels luxueux et une église de Colombo ainsi que dans deux autres églises situées à proximité de la capitale. Les fidèles participaient à la messe de Pâques. Plus tard dans la journée, un hôtel situé à Dehiwala (sud de Colombo) a également été frappé. Avant une autre attaque à Orugodawatta, entraînant la mort de trois policiers. Un dernier bilan de ces attentats kamikazes fait désormais état de 253 morts, et non 359 comme indiqué auparavant.