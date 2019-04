EN DIRECT - Après les attentats de Pâques, le Sri Lanka interdit le port du niqab

CONDOLÉANCES





La porte-parole adjointe la Commission Européenne, Mina Andreeva, a déclaré à Bruxelles : "Au nom du président Juncker (de la Commission européenne) et de la Commission européenne dans son ensemble, je tiens à exprimer mes sincères condoléances aux familles des victimes qui s'étaient rassemblées pour rendre un culte pacifique ou se rendaient simplement en visite dans ce beau pays".





"Nous souhaitons au Sri Lanka et à ses habitants de la force et du courage en cette période difficile et, comme nous l'avons déjà dit, la Commission européenne est prête à envoyer et à apporter son soutien de toutes les manières possibles en cette période difficile", a-t-elle déclaré.