EN DIRECT - Attentats au Sri Lanka : le gouvernement accuse un mouvement islamiste local

RÉACTION





Avant d’appeler ses concitoyens à "la paix et l'harmonie" et "à ne pas faire justice eux-mêmes", l'archevêque de Colombo a exhorté le gouvernement à "mener une enquête solide et impartiale pour déterminer qui est responsable de cet acte et aussi de les punir sans pitié, car seuls des animaux peuvent se comporter ainsi".