EN DIRECT - Manifestations avant l'ouverture de l'ambassade américaine à Jérusalem : au moins 16 morts à Gaza

Jérusalem est une ville "trois fois sainte", pour les musulmans, les juifs et les chrétiens. Israël s'est emparé de Jérusalem-Est en 1967 et l'a annexée, pour en faire sa capitale "éternelle" et "indivisible". Depuis, les Palestiniens veulent reprendre cette partie Est, pour en faire la capitale de l’État auxquels ils aspirent. C’est donc dire si la décision de Donald Trump de déménager, ce lundi, l’ambassade des États-Unis de Tel-Aviv à cette partie spécifique de Jérusalem suscite des tensions : condamnée par 128 des 193 pays composant l'Assemblée générale de l'ONU, elle est considérée comme une provocation grave par l'autorité palestinienne. Des heurts ont éclaté dès ce lundi matin entre Palestiniens et soldats israéliens dans la bande de Gaza le long de la frontière avec Israël, faisant au moins 16 morts et plus de 500 blessés, selon le ministère de la Santé local.





Suivez en direct les dernières informations sur la situation dans notre live ci-dessous.