EN DIRECT - Boeing abattu par l'Iran : un général des Gardiens de la Révolution endosse la "responsabilité" du drame

Lors de cet appel, Trump "a demandé" à Stoltenberg une plus grande implication de l'Otan dans la région et les deux hommes se sont accordés sur le fait "que l'OTAN pourrait contribuer davantage à la stabilité régionale", selon un communiqué de l'Alliance. "Ils ont également décidé de rester en contact étroit sur cette question".

Le dirigeant conservateur a également fait part de "l'engagement continu du Royaume-Uni" envers l'accord sur le nucléaire iranien et le "dialogue permanent afin d'éviter la prolifération nucléaire et réduire les tensions", a-t-il ajouté.

"La NTSB continue de suivre la situation autour du crash et d'évaluer son niveau de participation à l'enquête. Comme pour toute enquête dans laquelle la NTSB est impliquée, l'agence ne fera pas de spéculation sur les causes du crash", a indiqué l'agence dans un communiqué.

Le New York Times a partagé une vidéo qui serait celle du crash de l'avion ukrainien mercredi soir. On y voit le Boeing en feu, qui aurait été touché par un missile iranien chuter longuement.

Brider l'action militaire de Donald Trump en Iran. C'est le but d'une résolution adoptée jeudi soir par la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates. Un texte largement symbolique mais embarrassant pour le président américain. Il semble plus difficile qu'un tel texte soit voté à son tour au Sénat, contrôlé par des républicains soutenant largement Donald Trump.

"Avant de prendre position, il faut une clarté totale sur ce qu'il s'est passé et pour cela il y a des enquêtes internationales qui douvent être mises en œuvre", a-t-il dit. "Il faut, avant les spéculations, établir la vérité dans les conditons de transparence les plus totales, solliciter les autorités iraniennes pour qu'elles le fassent", a-t-il ajouté.

"La thèse d'un missile frappant l'avion n'est pas exclue, mais elle n'est pas confirmée non plus", a indiqué Volodymyr Zelensky sur sa page Facebook, annonçant l'entretien téléphonique avec le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Le chef de l'Etat a aussi répété l'appel ukrainien de la veille aux Occidentaux à fournir les éléments indiquant, selon eux, que le Boeing s'est écrasé à la suite d'un tir de missile sol-air iranien.

Austrian Airlines (AUA), filiale de l'allemand Lufthansa, a indiqué dans un communiqué avoir décidé cette annulation "en raison des derniers rapports et d'une modification de l'évaluation de la situation en matière de sécurité pour l'espace aérien autour de l'aéroport de Téhéran". "Dès que nous aurons des informations détaillées, nous déciderons si et quand nos vols vers l'Iran pourront à nouveau être exploités", a ajouté la compagnie.

Alors que les fausses informations se propagent autour de la situation en Iran, de grands médias tels que l'Agence France Presse ou le New York Times publient des vidéos sur lesquelles on observe l'avion ukrainien potentiellement atteint par un missile, juste avant son crash. Comment peut-on s'assurer de leur authenticité ?

Sur la place Tahrir de Bagdad, comme dans plusieurs villes du sud de l'Irak, des milliers d'Irakiens défilaient au cri de "Non à l'Iran! Non à l'Amérique" dans des défilés d'une ampleur inégalée depuis des semaines.

Deux jours après le crash du boeing ukrainien en Iran et suite aux déclarations de dirigeants affirmant qu' un tir de missile iranien en est responsable , les compagnies Lufthansa et Austrian annulent les vols vers Téhéran jusqu'au 20 janvier.

Le groupe allemand Lufthansa a annoncé l'annulation de ses vols quotidiens vers et au départ de Téhéran jusqu'au 20 janvier, "en raison de la situation sécuritaire incertaine concernant l'espace aérien autour de l'aéroport de Téhéran". Hier, un vol Lufthansa entre Francfort et Téhéran avait déjà fait "par précaution" demi-tour après une heure de vol.

L'administration Trump a désigné 17 producteurs de métaux et sociétés minières iraniens, un réseau de trois entités basées en Chine et aux Seychelles et un navire impliqué dans l'achat, la vente et le transfert de produits métalliques iraniens, ainsi que dans la fourniture de composants de production de métaux critiques aux producteurs de métaux iraniens, a expliqué le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin lors d'une conférence de presse.

Les Etats-Unis ont détaillé les nouvelles sanctions annoncées contre l'Iran, qui visent huit hauts responsables du régime ayant fait avancer les "objectifs de déstabilisation" de la République islamique ainsi que les plus grands fabricants d'acier, d'aluminium, de cuivre et de fer du pays.

Le président iranien a réagi peu avant 6h00 dans une communiqué et parle d'une "grande tragédie" et "d'une erreur impardonnable".

"Nous n'avions pas le moindre doute que notre équipage et notre avion ne pouvaient pas être la cause de cette terrible catastrophe. C'était les meilleurs", réagit sur Facebook le président d'Ukraine International Airlines, Ievguen Dykhne, exploitant de l'appareil qui effectuait la liaison entre Téhéran et Kiev.

Selon ce gradé, le tir de missile aurait été déclenché sans ordre en raison d'un "brouillage" des télécommunications. Le missile aurait explosé "à côté de l'avion". Plus précisément, l'opérateur de missile qui a abattu le Boeing aurait pris l'avion "pour un missile de croisière" et n'aurait eu que 10 secondes pour prendre une décision

La présidence ukrainienne estime que l'Iran va mener "une enquête prompte et objective". Les autorités ukrainiennes avaient déjà salué la collaboration de l'Iran dans l'enquête sur les causes du crash

L'Iran a présenté ses excuses samedi pour avoir abattu un Boeing 737 ukrainien par "erreur" le mercredi 8 janvier. Le pays a néanmoins pointé la responsabilité de l'"aventurisme américain" dans ce drame puisque cette "erreur" est survenue alors que l'Iran et les Etats-Unis connaissent une escalade de tensions après la mort d'une des figures du régimes iranien, le général Soleimani, abattu par un drone américain le 2 janvier.

L'Iran regrette "profondément" ce crash, "une grande tragédie et une erreur impardonnable", a déclaré le président iranien Hassan Rohani. "L'enquête interne des forces armées a conclu que de manière regrettable des missiles lancés par erreur ont provoqué l'écrasement de l'avion ukrainien et la mort de 176 innocents", a-t-il rapporté sur Twitter.

Plus tôt, le ministre des Affaires étrangères iranien avait déjà exprimé "regrets, excuses et condoléances", tout en soulignant que Washington n'était pas étranger à ce drame. Une "erreur humaine en des temps de crise causée par l'aventurisme américain a mené au déastre", a tweeté Mohammad Javad Zarif.

Il faisait allusion à la tension provoquée par l'élimination le 3 janvier du général iranien Qassem Soleimani dans un tir de drone à Bagdad, sur décision du président Donald Trump, avant des tirs de missiles iraniens sur des bases abritant des soldats américains en Irak.

Le premier aveu avait été formulé par les forces armées iraniennes, parlant d'une "erreur humaine", et expliquant que l'appareil a été pris pour un "avion hostile". "Le responsable" de cette erreur va être traduit "immédiatement" en justice, a ensuite précisé l'état-major.

"Dans une situation de crise et sensible, le vol 752 d'Ukrainian a décollé de l'aéroport Imam Khomeiny [de Téhéran], et au moment de tourner, [a semblé se rapprocher] d'un centre militaire sensible" des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, indique le communiqué, publié par l'agence officielle Irna.

"Dans ces conditions", et à la suite d'une "erreur humaine, et de manière non intentionnelle, l'avion [a été] touché", ajoutent les forces armées.