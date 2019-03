RASSEMBLEMENT A PARIS





Deux députés LFI étaient présents au rassemblement, place de la République, Clémentine Autain et Eric Coquerel. Dans un communiqué, LFI explique :

"Ils ont pu témoigner de notre solidarité avec le peuple algérien et rappeler que les peuples français et algérien ont les mêmes aspirations fondamentales à une vie digne et aux droits humains universels : souveraineté populaire, liberté, égalité, emploi, services publics, fin de la corruption, etc. (...) Face aux oligarchies des deux rives, vive la révolution citoyenne et la solidarité entre les peuples", écrit LFI.