EN DIRECT - Brexit : 6e défaite d'affilée pour Johnson, la situation toujours plus embrouillée au Royaume-Uni

ET MAINTENANT ?

Après cette énième et ultime session parlementaire, la situation n'est pas plus avancée. Voici où nous en sommes, alors que le Parlement est suspendu pour cinq semaines, jusqu'au 14 octobre.





Durant cette période, Boris Johnson peut avancer dans ses négociations avec l'UE pour obtenir le meilleur accord possible de son point de vue. Il s'agit notamment de trouver une alternative au fameux backstop, ce "filet de sécurité" qui maintient l'absence de frontière entre l'Irlande (membre de l'UE) et l'Ulster, et dont les hard-brexiters, comme les dirigeants europhobes de l'Irlande du Nord, ne veulent pas entendre parler. Mais les récentes discussions donnent l'impression tenace que Boris Johnson n'a pas convaincu grand monde de l'UE pour l'instant.





Le Premier ministre peut également choisir de respecter la loi votée et revotée par le parlement, lui demandant de solliciter un nouveau délai de trois mois pour négocier une sortie mieux achalandée. L'hypothèse paraît improbable, BoJo ayant assuré qu'il préférait mourir au fond d'un fossé que d'envoyer la lettre de demande à l'adresse de la Commission européenne, quitte à enfreindre la loi. Mais quand bien même le locataire du 10, Downing Street accepterait de se soumettre à la décision du parlement, encore faudrait-il que les 27 répondent positivement à cette demande.





Parallèlement à cela, l'hypothèse de nouvelles élections, incontournable devant l'incapacité de Johnson à réunir une majorité (il a perdu coup sur coup six votes parlementaires), et même rejetée à deux reprises, reste sur la table. Les positions pour y parvenir sont, pour le moment, figées : travaillistes, libéraux-démocrates et indépendantistes écossais, tous convaincus de la nécessité d'un nouveau scrutin, et dont les votes sont indispensables à sa validation, continueront de mettre leur veto tant qu'ils n'auront pas l'assurance que l'hypothèse d'un "no-deal" ne soit pas écartée. Ce dont Boris Johnson et ses alliés conservateurs ne veulent pas