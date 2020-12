EN DIRECT - Boris Johnson signe à son tour l'accord post-Brexit

MERRY BREXMAS !

Son programme de campagne se limitait à ça : "Get Brexit Done". Boris Johnson a donc pu laisser cours à sa satisfaction, dans un message vidéo sur Twitter : "Ce soir, pour le réveillon, j'ai un petit cadeau pour ceux qui chercheraient quelque chose à lire dans la torpeur de l'après-déjeuner de Noël", a-t-il dit en brandissant les pages de l'accord conclu avec l'Union européenne. "Voici un accord pour apporter certitude aux entreprises et aux voyageurs et à tous les investisseurs à partir du 1er janvier, un accord avec nos amis de l'Union européenne".

Poursuivant sa métaphore, il a rappelé sa formule de "l'accord prêt à mettre au four" en décembre 2019. L'accord de retrait était "juste l'entrée", celui de libre(échange est "le festin", avec "plein de poissons", clin d'œil aux difficultés éprouvées pour établir un accord sur la pêche entre marins-pêcheurs britanniques et européens.