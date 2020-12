EN DIRECT - Brexit : les députés britanniques convoqués le 30 décembre

"L'ACCORD EST CONCLU !"





Boris Johnson s'est réjoui après l'annonce de cet accord. "Nous avons réalisé l'accord commercial le plus important, qui protègera les emplois dans notre pays et qui permettra que les biens et services puissent circuler", a déclaré le Premier ministre britannique lors d'une conférence de presse dans lequel il a rappelé que le 1er janvier, le Royaume-Uni sera en dehors du marché unique. "Nous serons vos amis, vos alliés et votre premier marché", a assuré BoJo.