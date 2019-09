EN DIRECT - Brexit : Boris Johnson assure qu'il ne souhaite pas d'élections anticipées

VOLTE-FACE

Les choses ne se clarifient pas du côté de Boris Johnson. Le fantasque et populiste candidat conservateur à la succession de Theresa May, chantre du Brexit, se lance depuis quelques heures pour la mise au point d'"une sorte d'accord" en vue de sortir de l'Union européenne. Mis en difficulté après qu'une violente dispute avec sa compagne a fait la Une des tabloïds, le week-end dernier, il s'est montré nettement moins offensif à l'égard de Bruxelles, lui qui, jusqu'il y a peu, menaçait de ne pas payer la facture du Brexit. Dans des interviews, il a ainsi expliqué qu'il aimerait réutiliser "des morceaux utilisables" de l'accord conclu par Theresa May et rejeté par le Parlement britannique. Reconnaissant qu'il allait avoir besoin de la "coopération" de Bruxelles, il est par exemple revenu sur son intransigeante posture quant à la question de la facture du Brexit, proposant "une ambiguïté créative" qui consisterait à ne pas dire clairement "quand ni quel montant de cette somme allait être payé."