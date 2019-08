EN DIRECT - Brexit : Boris Johnson met en garde les députés contre toute tentative de blocage

Urgent

ACCORD





Theresa May accepte un report au 31 octobre selon des sources européennes. La Première ministre britannique s'est mise d'accord avec les 27 dirigeants européens, a annoncé le président du Conseil européen Donald Tusk. "Cela signifie six mois de plus pour que le Royaume-Uni trouve la meilleure solution possible", a dit M. Tusk, alors que les députés britanniques se sont montrés incapables d'approuver l'accord de divorce conclu entre Theresa May et Bruxelles.