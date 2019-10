EN DIRECT - Brexit : Boris Johnson présente son plan en cinq points pour le divorce avec l'UE

IRLANDE

A la différence de ses voisins du DUP, le premier ministre irlandais Leo Varadkar, hostile au Brexit, a jugé de son côté que les plans britanniques n'étaient "guère prometteurs". "Je n'ai pas l'impression que cela donne les bases d'un accord", a-t-il commencé. Et de rentrer dans les détails : "Il sera nécessaire d'avoir des contrôles, mais nous pensons qu'ils devraient être faits aux ports et aux aéroports, pas tout au long de la frontière [entre l'Irlande et l'Irlande du Nord]. Personne ici ne veut de ces frontières. Pourquoi le Royaume-Uni voudrait-il nous les imposer ?"