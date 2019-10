EN DIRECT - Brexit : Bruxelles veut que Johnson revoie sa copie

REACTIONS

Décidément, le plan de Johnson ne séduit pas grand monde côté UE. Après que Michel Barnier a fait part de ses doutes, c'est le Parlement européen qui a demandé au premier ministre britannique de revoir sa copie. Le comité de pilotage sur le Brexit de l'assemblée "ne pense pas que les propositions de dernière minute formulées par le gouvernement britannique le 2 octobre, dans leur forme actuelle, puissent former la base d'un accord auquel le Parlement européen pourrait donner son accord".





Et de pointer des propositions qui "ne traitent pas des vrais problèmes à résoudre si le filet de sécurité irlandais devait être supprimé, à savoir l'économie de l'ensemble de l'île, le respect plein et entier de l'accord du Vendredi saint et l'intégrité du marché unique".





Craignant que les exigences britanniques mettent "fin à des échanges commerciaux fluides" et mettraient "le processus de paix" en péril, les députés, représentés par le libéral belge Guy Verhostadt, ont par ailleurs jugé "inacceptable" l'ultimatum britannique, compte tenu du manque de connaissance des implications du présent accord.