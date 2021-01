EN DIRECT - Brexit : les contrôles douaniers font leur retour à la descente de l'Eurostar

PÊCHE





Dans un communiqué, les comités des pêches bretons invitent les professionnels de la région à ne pas rester ni se rendre dans les eaux du Royaume-Uni après minuit ce soir, lorsque le Brexit sera officiel.





Un accord commercial sur la pêche dans les eaux britanniques a été conclu in extremis le 24 décembre entre Londres et Bruxelles. Mais les comités bretons font part, dans ce communiqué, de "leur très gros doute quant à un accès aux eaux britanniques sans une autorisation des autorités du Royaume-Uni", y compris dans les eaux de Jersey et de Guernesey.





Face à cette incertitude "et compte tenu des risques de contrôles par les autorités britanniques et du délai nécessaire pour récupérer le matériel, ils invitent les armements bretons à ne pas rester dans les eaux du Royaume-Uni après le 31 décembre 2020 minuit et à retirer les engins dormants avant la fin de l'année.