EN DIRECT - Brexit : "Il reste beaucoup de travail", prévient Michel Barnier

UN ESPOIR D'ACCORD ?

"Un chemin" vers un compromis qui se dessine. C'est par ces mots, prudents, que Leo Varadkar et Boris Johnson, respectivement premiers ministres irlandais et britannique, ont commenté l'issue de leur discussion, jeudi 10 octobre. Dans une déclaration commune, les deux hommes "ont convenu qu'ils pouvaient voir un chemin vers un possible accord".





Une prudence teintée d'optimisme qui tranche toutefois avec le pessimisme affiché par le responsable irlandais depuis des mois au sujet de la résolution de la problématique de la frontière irlandaise. Les deux hommes n'ont pas communiqué sur leurs avancées, mais celles-ci ne peuvent être mineures, le chef de gouvernement irlandais jugeant devant la presse qu'un accord était "possible d'ici à la fin octobre" et espérant "que ce qui s'est passé sera suffisant pour permettre la reprise des négociations à Bruxelles".





C'est aujourd'hui que le Royaume-Uni doit remettre un compromis acceptable sur le sujet de la frontière, qui concentre les derniers désaccords entre l'UE et Londres au sujet du divorce. Le ministre du Brexit Stephen Barclay et le négociateur en chef pour l'UE doivent se voir ce vendredi pour évaluer les chances de déblocage d'ici le sommet européen des 18 et 19 octobre.