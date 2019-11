EN DIRECT - Brexit : Johnson s'excuse de n'avoir pas fait sortir le Royaume-Uni de l'UE comme il l'avait promis

BREXIT

Il ne se présentera pas mais pèsera de tout son poids dans la campagne : l'europhobe Nigel Farage, tête de gondole du vote référendaire en vue du Brexit, a annoncé qu'il ne briguerait pas un siège à la Chambre des Communes. "Est-ce que je trouve un siège et tente de me faire élire au Parlement ou est-ce que je sers mieux la cause en parcourant le Royaume-Uni en long et en large et en soutenant 600 candidats ? J'ai décidé que la dernière proposition est la bonne", a-t-il assuré auprès du Sunday Times.





Il a également attaqué l'accord de sortie négocié par Boris Johnson, le qualifiant de "Brexit de Remainer". Une position qui risque de fragiliser la position du leader conservateur, en dispersant les voix des pro-Brexit entre le parti de Farage, crédité de 7% des voix, et les Tories, à 39%. De leur côté les travaillistes du Labour émargent à 27% des intentions de vote, avec une progression de six points ces derniers jours.