EN DIRECT - Brexit : l'europhobe Nigel Farage fixe un ultimatum à Boris Johnson

LE JOUR DU NON-DIVORCE

Aujourd'hui jeudi 31 octobre devait être le jour de la sortie du Royaume-Uni dans l'UE. Ce que le Premier ministre Boris Johnson a souligné dans un communiqué où il a rejeté la faute sur le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn qui a préféré "plus d'indécision, plus de report et plus d'incertitude pour les familles et les entreprises".





Une pique à laquelle Corbyn a répondu ainsi : "Il a dit qu'il préférait être mort dans un fossé que de reporter (...), mais il a échoué et son échec relève de sa seule responsabilité. On ne peut pas se fier à sa parole."