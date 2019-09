EN DIRECT - Brexit : "L'heure tourne, arrêtez de parler, agissez", lance le Premier ministre du Luxembourg à Boris Johnson

[H]U[L]K





Le Premier ministre britannique Boris Johnson a dit samedi que "d'énormes progrès" étaient en cours pour aboutir à un accord sur le Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, qu'il a comparé à Hulk, dans le journal Mail on Sunday. "Quand j'ai obtenu cette fonction, tout le monde disait qu'absolument aucune modification à l'accord de retrait n'était possible (...). Ils (les dirigeants de l'UE) sont revenus là-dessus et, comme vous le savez, une très, très bonne conversation se tient sur la manière de traiter les problèmes de la frontière nord-irlandaise. Des progrès énormes sont en cours", a dit le chef de gouvernement. BoJo" a enfin comparé le Royaume-Uni au super-héros Hulk : "Plus Hulk se met en colère, plus Hulk devient fort et il s'échappe toujours, même s'il avait l'air bien ligoté, et c'est le cas de ce pays."





Pas de quoi faire trembler le négociateur en chef du Brexit Michel Barnier, à qui cette sortie a inspiré cette réplique : "Le Brexit est une école de patience et de détermination".