EN DIRECT - Brexit : la ministre du Travail claque la porte du gouvernement et critique la stratégie de Boris Johnson

COUP DUR

Chahuté par sa majorité à la Chambre des communes, Boris Johnson essuie un coup dur avant le vote de la motion de défiance déposé par l'opposition travailliste. Le député conservateur Phillip Lee, opposé au "No Deal", a quitté la majorité des Tories pour rejoindre les Libéraux-Démocrates, a-t-il fait savoir mardi 3 septembre.





"Ce gouvernement conservateur est en train de mener un Brexit désastreux, avec des méthodes sans scrupule. Cela expose sans nécessité à un risque des vies et des modes de vie et cela met en danger sans raison l'intégrité du Royaume-Uni", écrit-il dans un communiqué. "Plus grave, cela mine l'économie de notre pays, notre démocratie et notre rôle dans le monde. C'est de la manipulation politique, de la brutalité et des mensonges. Autant de choses qui sont réalisées en pleine conscience".