EN DIRECT - Brexit : au bord des larmes, la Première ministre britannique Theresa May annonce sa démission

La Première ministre britannique Theresa May a annoncé mardi vouloir réclamer aux dirigeants européens un nouveau report du Brexit, "aussi court que possible" et qui prendra fin lorsque le parlement aura adopté un accord de divorce.





La dirigeante conservatrice a aussi appelé le leader de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn à venir "s'assoir" avec elle "pour essayer de trouver un plan" qui pourra franchir l'étape du parlement, les députés ayant rejeté par trois fois déjà l'accord de divorce qu'elle a conclu avec Bruxelles, et s'étant montrés incapables de trouver un consensus sur une solution alternative.





La sortie du Royaume-Uni de l'UE devait avoir lieu le 29 mars avant que Mme May n'obtienne, lors du sommet européen des 21 et 22 mars, un report jusqu'au 12 avril au plus tôt, si l'accord de divorce n'était pas adopté, et jusqu'au 22 mai s'il l'était.