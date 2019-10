EN DIRECT - Brexit : le nouveau vote historique de ce samedi s'annonce extrêmement serré

VIDÉO - MICHEL BARNIER





Le négociateur de l'UE pour le Brexit Michel Barnier s'est félicité de l'accord trouvé lors d'une conférence de presse.

"Nous avons donc trouvé un accord avec le gouvernement britannique sur le retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union européenne et aussi sur le cadre de notre future relation. (...) Cet accord est agrée au niveau des négociateurs. Avec le président Jean-Claude Juncker nous le présenteront tout à l’heure au Conseil européen à 27."

"Ce texte permet d’apporter de la sécurité juridique, de la certitude, partout là où le Brexit créé, comme toute séparation, de l’incertitude et en particulier et d’abord pour les citoyens européens au Royaume-Uni, les citoyens britanniques qui vivent dans un de nos Etats membres. Ces citoyens ont toujours été et resteront notre priorité, celle des Etats membres et du Parlement européen. L’incertitude pour ces citoyens a trop duré. Grâce à cet accord, leurs droits seront enfin garantis dans la durée."

Michel Barnier a assuré également que "les engagements financiers déjà pris à 28 seront bien respectés et honorés à 28."

"Cette proposition comprend aussi la période de transition qui avait été demandée par le gouvernement britannique et qui durera jusqu’à la fin de l’année 2020. Quatorze mois et peut-être une année ou deux de plus en cas d’accord conjoint du Royaume-Uni et de l’Union européenne."