EN DIRECT - Brexit : le Parlement rejette à nouveau les élections anticipées de Boris Johnson

QUELLES SUITES POSSIBLES ?





- Un No Deal. Les discussions engagées entre Londres et Bruxelles n'aboutissent pas, les 27 refusent un nouveau report du Brexit prévu le 31 octobre, ou bien Boris Johnson remporte des élections anticipées et fait sortir son pays de l'UE sans accord. Le gouvernement de Boris Johnson se prépare activement à ce scénario, multipliant les annonces de milliards de livres destinés à encaisser le choc.





- Un Deal. Londres et Bruxelles parviennent à s'entendre sur la question cruciale du filet de sécurité irlandais, ou "backstop", mécanisme visant à éviter le retour d'une frontière en Irlande entre la province britannique du Nord et la république membre de l'UE au sud. Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a assuré lundi que l'UE n'avait "à ce jour" reçu aucune proposition "réaliste" de Londres.





- Pas de Brexit. L'opposition travailliste emmenée par Jeremy Corbyn arrive en tête d'élections générales anticipées et avec le soutien du parti europhile libéral démocrate (centre) et des indépendantistes écossais, organise un second référendum sur le Brexit. Les non à la sortie de l'UE l'emporte. Le rêve des europhiles --les 48% qui ont voté contre le Brexit lors du référendum de juin 2016.