EN DIRECT - Brexit : le Royaume-Uni et l'Irlande se rencontrent une dernière fois pour trouver une issue sur leur frontière

"OUVERTURE"

Le plan "à prendre ou à laisser" du Royaume-Uni, fraîchement accueilli par l'Union européenne, pourrait prendre du plomb dans l'aile. Londres a en tout cas laissé entendre qu'il pourrait assouplir sa position sur les points qui soulèvent le plus de problème, et notamment ceux liés à la frontière irlandaise. Alors que le négociateur en chef Michel Barnier avait appelé le Royaume-Uni "à revenir sur deux problèmes graves" : en l'occurrence, le retour de contrôles douaniers entre l'Eire et l'Ulster et la mise en place d'un droit de veto au pouvoir de Belfast sur le sujet.





"Nous pouvons regarder et discuter cela", a convenu dimanche le ministre en charge du Brexit Steve Barclay, tout en appelant l'UE à faire montre de "flexibilité" et de "créativité".