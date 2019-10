EN DIRECT - Brexit : "Les bases d'un accord" sont prêtes, annonce le président du Conseil européen

DONALD TUSK





Les bases d'un accord sur le Brexit sont "prêtes". C'est ce qu'assure ce mercredi le président du Conseil européen Donald Tusk. Et de préciser : "En théorie, demain nous pourrions approuver cet accord avec la Grande-Bretagne. (...) En théorie, d'ici sept à huit heures, tout devrait être clair", a-t-il ajouté.





L'ancien Premier ministre polonais a tenu ces propos au moment où les négociateurs britanniques et européens poursuivaient leurs discussions dans l'espoir d'aboutir à un accord avant le sommet européen de jeudi et vendredi à Bruxelles. "Les négociations sont en cours. J'espérais que nous obtiendrions un texte juridique prêt et négocié même ce matin afin que les États membres puissent en connaître le détail", a déclaré Tusk. Selon lui, "tout va dans la bonne direction".





Cependant, "avec le Brexit et nos partenaires britanniques, tout est possible", a ajouté M. Tusk, précisant qu'il y avait "beaucoup d'agitation" côté britannique. "Hier soir, j'étais prêt à parier que tout était réglé et prêt. Aujourd'hui, il y a certains doutes du côté britannique".