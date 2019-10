EN DIRECT - Brexit : les députés rejettent la tenue d'élections anticipées le 12 décembre

OPPOSITION

Pour l'opposition travailliste, la partie est serrée : il s'agit de démontrer que l'accord négocié par Johnson est tout simplement mauvais. Plus ils auront de temps pour le faire, plus ce sera à leur avantage. "On dit toujours que le diable est dans les détails. Et ce que j'ai vu comme détails me confirme que cet accord est mauvais", a notamment déclaré le leader travailliste Jeremy Corbyn à la tribune.