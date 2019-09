EN DIRECT - Brexit : les députés votent pour obliger le gouvernement a dévoiler des documents confidentiels

COUP DE THÉÂTRE

Le président de la Chambre des Communes, John Bercow, connu pour sa voix de stentor et sa façon de mener les débats sans ménagement, y compris pour le gouvernement, a fait part de son intention de quitter son poste dans les prochaines semaines.

"J'ai fait le serment, à ma femme et mes enfants, que ce mandat serait le dernier et j'ai l'intention de m'y tenir", a dit celui qui dirige la Chambre depuis 10 ans.

"Si les députés votent en faveur de nouvelles élections, je terminerai ce mandat. Sinon, il m'est apparu que la date la plus démocratique et constitutionnelle possible serait le 31 octobre (date supposée du Brexit, ndlr)".