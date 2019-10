EN DIRECT - Brexit : "Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour un départ ordonné", affirme Jean-Claude Juncker

JOHNSON





À l'ouverture s'une séance historique au Parlement, le Premier ministre britannique Boris Johnson a indiqué ce samedi 10 octobre que l'accord de Brexit obtenu à Bruxelles constituait "une nouvelle manière d'aller de l'avant" pour le Royaume-Uni et l'Union européenne.





Saluant "un nouvel accord meilleur à la fois pour le Royaume-Uni et l'UE", il a appelé les députés à "se rassembler et à rassembler le pays" et à adopter l'accord, qualifiant le vote prévu samedi de "chance historique" de "réaliser le Brexit" et de "permettre au pays d'aller de l'avant" plus de trois ans après le référendum de 2016.