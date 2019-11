EN DIRECT - Brexit : s'il l'emporte, Corbyn promet d'être neutre en cas de second référendum

LES RICHES ONT PEUR

Aux accusations de stalinisme, Jeremy Corbyn a répondu sur Twitter "Les absurdités que peuvent sortir les ultra-riches pour éviter de payer un peu plus d'impôts...". Et d'enfoncer, quelques heures plus tard, en se posant en "champion" de "ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent ni des amis haut placés".





De quoi renforcer l'image d'épouvantail pour les plus aisés dans un pays qui compte ainsi 151 milliardaires et où les 1000 individus ou familles les plus riches détiennent la somme jamais atteinte de 771 milliards de livres, signe de creusement des inégalités. Un cabinet de conseil a récemment émis l'hypothèse que l'élection de Corbyn pourrait entraîner "un exode des particuliers les plus riches du pays".





En cause, un projet de taxe à 50% pour les revenus annuels de plus de 123.000 livres, l'interdiction potentielle des jets privés pour que les milliardaires cessent de "saccager le climat".