MACRON





Le président français s'est exprimé à propos du Brexit au moment du vote des députés britanniques : "Le 12 avril, si les Britanniques n'ont pas donné leur accord à ce qu'on a signé, on ira vers une absence de 'deal' et donc, à un moment donné, un Brexit dur", a-t-il dit lors d'un débat avec des élus des Hauts-de-France. "Je pense pouvoir dire que nous sommes, parmi les pays les plus directement concernés, celui qui est le plus prêt, sans aucun doute."