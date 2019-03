Aujourd'hui, c'est Brexit ! Enfin pas vraiment. Ce vendredi 29 mars aurait dû rester dans l'histoire comme la date officielle du divorce entre le Royaume-Uni et l'UE, mais les pays européens ont accepté la semaine dernière la demande de report de la Première ministre britannique Theresa May. La dirigeante britannique dispose donc d'une dernière chance pour faire approuver par une majorité de députés l'accord de Brexit, déjà refusé deux fois.





Deux options sont sur la table : soit l'accord est adopté cette semaine et la date du retrait britannique est repoussée jusqu'au 22 mai, à la veille des élections européennes, soit l'accord est rejeté une troisième fois, et Londres aura jusqu'au 12 avril pour

présenter une alternative et éventuellement demander un nouveau report s'il veut éviter un "no deal", c'est à dire une sortie brutale, sans accord, cauchemar des milieux économiques. Le vote doit avoir lieu à 13h30, heure française.





Pour convaincre les députés de sa majorité de voter l'accord, Theresa May a promis de démissionner en cas d'adoption du texte. Un geste qui a convaincu certains "brexiters" comme le fantasque Boris Johnson, mais pas ses alliés du parti nord-irlandais ultraconsevrateur DUP, dont May a besoin pour former une majorité. L'autre problème, c'est que si l'accord est refusé, le Royaume-Uni devrait peut-être participer aux élections européennes de mai 2019 : impensable pour Theresa May.