EN DIRECT - Territoires palestiniens : les besoins humanitaires d'urgence chiffrés à 7 millions de dollars

JUSTIN TRUDEAU





Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a réagi aux affrontements qui ont eu lieu à Montréal ce dimanche, entre manifestants pro-Israël et pro-Palestine. "On a tous le droit de se réunir pacifiquement et de s’exprimer librement au Canada, mais on ne tolérera pas l’antisémitisme, l’islamophobie ou la haine. On condamne fermement les propos et la violence méprisables dont on a été témoins lors des manifestations cette fin de semaine", a écrit Justin Trudeau sur Twitter.