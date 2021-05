EN DIRECT - Proche-Orient : Israël, le Hamas et le Djihad islamique s'accordent sur un cessez-le-feu

RÉUNION ISRAÉLIENNE POUR DISCUTER D'UN CESSEZ-LE-FEU





Le cabinet israélien de sécurité doit se réunir jeudi soir afin de discuter d'un possible cessez-le-feu après onze jours d'affrontements armés entre Tsahal et le Hamas, indiquent des sources officielles à l'AFP. Cette réunion, à laquelle participeront notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahu et les principaux responsables sécuritaires du pays, intervient alors que d'intenses tractations diplomatiques ont lieu afin de mettre un terme aux hostilités entre le mouvement palestinien et Israël qui ont fait plus de 230 morts en 10 jours.