EN DIRECT - Coronavirus : 10 patients de moins en réanimation, légère hausse du nombre d'hospitalisations

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY





"Je suis quand même un peu étonné moi qu'en quelques jours on puisse faire 671 hôpitaux, traiter des centaines de milliers de données rapidement comme ça", a estimé ce dimanche sur LCI l'ancien ministre de la Santé, au sujet de l'étude publiée dans The Lancet qui conclut à inefficacité voire à la dangerosité de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine.





Et d'ajouter : "et on voit bien qu'au final les choses ne tiennent pas tellement la route dans la mesure où se sont des malades qui sont déjà hospitalisés", alors que l'hydroxychloroquine est présentée comme potentiellement efficace quand elle est administrée à un stade précoce de la maladie.