EN DIRECT - Coronavirus : 83 décès de plus en France en 24h, toujours moins de patients en réanimation

ETATS-UNIS





Plus de 35.000 morts du coronavirus auraient pu être évitées aux Etats-Unis si les mesures de confinement avaient été appliquées ne serait-ce qu'une Semaine plus tôt, selon de nouvelles estimations de chercheurs de l'université new-yorkaise Columbia.





Selon leurs simulations, effectuées avec divers modèles et publiées sur le site scientifique medRxiv, 61% des cas de contagion - soit plus de 700.000 cas - et 55% des plus de 65.000 décès - soit plus de 35.000 morts - enregistrés au 3 mai 2020 "auraient pu être évités" si les mesures de distanciation sociale et autres outils de contrôle de l'épidémie avaient été mis en place "juste une semaine plus tôt". Ces simulations confirment aussi selon les chercheurs le danger d'un assouplissement des mesures de confinement, qui a commencé à divers degrés dans tous les Etats américains pour limiter l'impact économique de la pandémie.