EN DIRECT - StopCovid : l'Assemblée vote en faveur de l'appli de traçage numérique

STOP COVID





Devant l'Assemblée nationale, où est présentée l'application controversée StopCovid, qui doit permettre grâce aux smartphones d'identifier les personnes exposées aux patients malades, Nicole Belloubet rappelle qu'il "ne s'agit en aucun cas de procéder à la géolocalisation des personnes et à un suivi intrusif de leurs déplacements". "Cette application répond aux exigences qui sont posées par notre droit et elle apporte les garanties nécessaires au respect de la vie privée et des libertés", assure la Garde des Sceaux devant les députés. A propos de la décision de recourir à la technologie Bluetooth, Nicole Belloubet défend que "cette technique permet à la fois plus de précision que la géolocalisation et elle est moins intrusive en ce qu'elle ne permet pas le pistage des personnes".





Cependant, cette application "n'a pas vocation à devenir l'alpha et l'oméga" de la lutte contre la pandémie, avance la ministre de la Justice. Cherchant à rassurer, elle certifie qu'elle ne sera "pas non plus un prétexte pour que l'Etat se transforme en Etat policier contrôlant les faits et gestes" de la population.