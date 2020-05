EN DIRECT - Edouard Philippe redit non à la réouverture des parcs parisiens

ETATS-UNIS : LES RICHES... S'ENRICHISSENT





Les milliardaires américains continuent de s'enrichir pendant que la pandémie de Covid-19 détruit des dizaines de millions d'emplois aux Etats-Unis, selon des données publiées par le magazine Forbes. Entre le 18 mars et le 19 mai, les 600 ultra riches américains ont ainsi vu leur fortune augmenter de 434 milliards de dollars, soit une hausse de près de 15% en deux mois.

Les mesures de confinement de la population, la fermeture des restaurants et des magasins ont fait bondir les achats en ligne et le besoin de rester connecté via les réseaux sociaux. Ce qui a fait grimper en Bourse la valeur des titres d'Amazon, de Facebook et des entreprises high-tech en général. Entre mars et mai, la fortune de Jeff Bezos, PDG d'Amazon, a augmenté de plus de 30%, et celle de Mark Zuckerberg, patron de Facebook, de plus de 46%