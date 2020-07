EN DIRECT - Covid-19 : les supermarchés de Melbourne dévalisés avant le reconfinement

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DES ENFANTS MENACÉE EN AFRIQUE DU SUD





La pandémie de coronavirus a fermé pendant plus de deux mois les écoles de toute l'Afrique du Sud et privé leurs 12 millions d'élèves de cours, de leurs camarades et, pour les plus démunis, de leur seul repas chaud du jour.





"Certains enfants ici ne se nourrissent que des repas qu'ils reçoivent à l'école", note Thabang Letsoso, le principal du collège Sitoromo, dans la petite ville rurale de Sterkspruit (sud), dans la province du Cap-Oriental.





Dans tout le pays, ceux de deux niveaux - l'équivalent de la terminale et de la 5e - ont retrouvé leur classe en juin. Mais la forte progression de la maladie - le pays a franchi la barre des 200.000 cas et des 3.000 morts - a contraint les autorités à retarder la rentrée programmée pour d'autres élèves dans les régions les plus touchées.