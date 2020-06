EN DIRECT - Covid-19 : l'OMS envoie une équipe en Chine pour déterminer l'origine du coronavirus

POINT





Le monde, confronté depuis décembre dernier à la pandémie de Covid-19, a franchi dimanche deux seuils symboliques, avec plus d'un demi-million de morts et dix millions de cas d'infection annoncés.



Selon un comptage de l'AFP à partir de sources officielles, 500.390 décès et 10.099.576 cas étaient officiellement recensés dimanche à 22h.



Le nombre des décès recensés dans le monde a doublé en un peu moins de deux mois (250.000 le 5 mai) et 50.000 décès supplémentaires ont été enregistrés ces 10 derniers jours. Le nombre de cas déclarés dans le monde a lui doublé depuis le 21 mai et plus d'un million de nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés sur les six derniers jours.



L'Europe est le continent comptant le plus de décès (196.086 pour 2.642.897

cas), suivi de la zone Etats-Unis/Canada (134.315, 2.642.754), de l'Amérique

latine et des Caraïbes (111.640, 2.473.164), l'Asie (33.107, 1.219.230), le

Moyen-Orient (15.505, 730.977), l'Afrique (9.604, 381.396) et l'Océanie (133,

9.158).



Les Etats-Unis sont eux le pays le plus touché, tant en nombre de décès

(125.747) que de cas (2.539.544). Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 57.622 morts pour 1.344.143 cas, le Royaume-Uni avec 43.550 morts (311.151 cas), l'Italie avec 34.738 morts (240.310 cas), et la France avec 29.778 morts (199.343 cas).