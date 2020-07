EN DIRECT - Coronavirus : la pandémie complique la lutte contre le sida

TRANSMISSION





Avec plus de 530.000 morts partout dans le monde la crise sanitaire liée au coronavirus est loin d'être terminée. Et une nouvelle étude nous en dit plus sur une possible transmission du virus. Dans une lettre ouverte, 239 chercheurs issus de 32 pays alertent l'Organisme mondial de la santé (OMS) sur la transmission du Covid-19 dans l'air. De très fines gouttelettes resteraient, selon les spécialistes, en suspension dans l'air, favorisant la transmission.





Les connaissances actuelles laissaient à penser que le virus se transmettait par de grosses gouttelettes lorsque l'on éternue et que l'on projette ensuite. Cette thèse soutenue par l'OMS affirme que ces grosses gouttes, une fois expulsée, tombent rapidement au sol. D’où les recommandations de garder toujours un mètre de distance entre chaque personne.