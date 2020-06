EN DIRECT - "Des attaques pour noyer le poisson" : l'ex-directeur de l'institut Pasteur répond à Didier Raoult

LE BRÉSIL DANS LA CRISE





Le Brésil a enregistré en 24 heures son deuxième plus grand nombre de contaminations, mais aussi de décès, avec 39.436 nouveaux cas confirmés et 1374 morts. Au total, le pays, qui compte 212 millions d'habitants, dénombre 52.645 morts et 1,14 million de personnes infectées, demeurant le deuxième pays le plus touché, derrière les États-Unis.





"La courbe brésilienne est encore fortement ascendante", estime Domingos Alves, responsable du Laboratoire de recherche sur la Santé (LIS) de l'Université de Sao Paulo (USP). "Nous sommes toujours dans la première vague, avec un nombre de contaminations et de décès en forte croissance", insiste ce chercheur, membre du collectif de spécialistes Covid-19 Brasil, qui réalise des projections à partir des statistiques officielles, largement sous-estimées selon les scientifiques.





Les deux Etats les plus touchés, Sao Paulo et Rio de Janeiro (tous deux dans le Sud-est), ont recensé respectivement 434 et 220 décès de Covid-19 en 24 heures lors du dernier bilan officiel. Pour Sao Paulo, il s'agit du bilan quotidien le plus meurtrier depuis le début de la pandémie.