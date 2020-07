EN DIRECT - Pénurie de masques : Xavier Bertrand nie être responsable du "changement de doctrine"

ITALIE





À Mondragone, au nord de Naples, un cluster de Covid-19 s'est déclaré il y a quelques jours dans une résidence abritant illégalement des ouvriers agricoles étrangers, principalement bulgares. Quelque 700 personnes y ont reçu l'ordre de rester confinées quatorze jours, mais une partie d’entre elles se sont révoltées et ont quitté les lieux, obligeant la police et l'armée à intervenir pour atténuer les tensions dans les rues. On dénombre à ce jour 61 cas positifs recensés à Mondragone, sur les 79 que compte la région de Campanie, ce qui en fait à présent l'une des plus touchées du pays.