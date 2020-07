EN DIRECT - Coronavirus : plus de 50.000 cas ces 24 dernières heures aux Etats-Unis

ROYAUME-UNI





L'association britannique Labour behind the label a mis en cause des usines textiles à Leicester, ville anglaise reconfinée en raison d'une résurgence du nouveau coronavirus. Visiblement, les ateliers fonctionnaient au mépris du confinement et les salariés étaient contraints de travailler bien que testés positifs au Covid-19.





Reconfinés depuis lundi soir, la ville et son agglomération (plus de 600.000 habitants au total), dénombrent environ 10% de tous les cas recensés dans le pays la semaine dernière. Avec près de 44.000 morts, le Royaume-Uni est le pays le plus durement touché en Europe et aborde une nouvelle étape majeure du déconfinement avec la réouverture des musées, hôtels et pubs en Angleterre samedi.