EN DIRECT - "Ils n'étaient pas que des noms" : la Une choc du New York Times

ECLAIRAGE





Les Français sont prêts à se reconfiner si cela devenait nécessaire, estime une experte dans un entretien à l'AFP. "Mais on est tous d'accord qu'il faut envisager des reconfinements au niveau le plus local possible", nuance-t-elle.





Selon Coralie Chevallier, docteur en sciences cognitives et comportementales et membre de la Mission Castex, qui a préparé le déconfinement, les Français continuent de faire preuve de discipline pendant la phase de déconfinement, avec des "irrationalités distinctes" et même contraires selon les tranches d'âge.