EN DIRECT - Auditionnée, l'ancienne ministre de la Santé Roselyne Bachelot évoque les stocks de masques

ESPAGNE & PORTUGAL





L'Espagne et le Portugal ont rouvert solennellement mercredi leur frontière terrestre, fermée le 16 mars quand le Portugal a décidé de se protéger de la pandémie de coronavirus qui progressait de façon galopante chez son voisin.





Après trois mois et demi de fermeture de sa seule frontière terrestre, le Portugal reste un des pays d'Europe les plus épargnés par le Covid-19, avec 1.576 morts et 42.141 cas confirmés, et l'Espagne un des plus affectés, avec 28.355 décès et cinq fois plus de cas. Mais tous deux luttent contre des foyers d'infection et la contagion semble inquiétante au Portugal.





Celui-ci a même dû imposer mercredi le reconfinement à quelque 700.000 habitants des banlieues nord de Lisbonne. Beaucoup d'entre eux ont été contraints de continuer à travailler et à emprunter les transports en commun durant le premier confinement, selon les travailleurs sociaux.